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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5822
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

За ошибки не суди. Я вечно на ходу пишу всегда. Не проверяю. Бац и отправил. Пофиг))
За флаг сори. Забыл как пацан. Торопился
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5822
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Приплываю к финишу. 2 часа плавал)))
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5822
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и аврора)))
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4248
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
За ошибки не суди. Я вечно на ходу пишу всегда.

;-) , это тоже "на ходу" - без судейства)))
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5822
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечер тут ваще супер. Музыка льет ручьем. Люди танцуют. Фестиваль!!!

:lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Питере классно! Был там далёкой зимой в 91-ом. А сейчас там племяш живёт и одноклассница.
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Страница 74 из 74«1...727374
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