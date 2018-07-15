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§ NG.kz
Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла чемпионат мира-2018 по футболу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь у Франции - два титула чемпиона мира. Впервые ЧМ "трехцветные" выиграли на домашнем турнире в 1998 году, а вот в финале 2006 года французы уступили сборной Италии в серии пенальти.
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* arman_kst
Re: Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия молодцы, провели ЧМ
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§ bgb
Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла чемпионат мира-2018 по футболу
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3858
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 00:35
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§ Ваш земляк
Re: Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маджукич сумел реабилитироваться.
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