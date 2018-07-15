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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Родина моя, у меня тут есть семья, речка поле и луга, все родное у меня..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1829
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда пациент был пойман и публично выпорот за неоднократное уличение во лжи, изгнан из Форума, где он клялся-божился, что сюда больше ни ногой, ЭТО продолжило "творить" под всяческими никами.
И мне вот что интересно - неужели ЭТО нельзя забанить навечно?! Ведь пациент неоднократно нарушал Соглашение, на которое он постоянно ссылается, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Почему Администрация допускает существование ЭТОГО на форуме?! Или Вам нравится постоянное накидывание на вентилятор, провокативное поведение данного персонажа?! Или же, всё-таки, исходя из наблюдений, причём не только моих, ЭТО находится в касте неприкасаемых и неудаляемых?! Или же он на зарплате?!
Хотелось бы услышать ответ.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И мои поля леса, так нервируют людишек
Этих малых замухрышек
Что они тут всей толпой
Думу думают Балдой..
В мои фото зряче пялясь
Как змея тут извиваясь
Желчь кидают тут и там
Ну какой же это Срам!
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Хотелось бы услышать ответ

От меня?
Или снова жалуешься?
Мне на миня?
Или на Мну?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1829
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Администрация просто провоцирует, допуская существование на Форуме персонажей, давно радражающих многих. Благодаря новым правилам регистрации Форум очистился от многих неадекватов, но кое-кто остался и продолжил заниматься троллингом, при молчаливом согласии Редакции.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я тут на улице на свежем воздухе в машине..
Форум засосал меня..
Не могу попасть домой..
Стихи так и льются из души..
Может это разрушенное здание виновато?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
Наконец то хоть догадались открыть Свою тему..
Давно о том говорил между прочим..
Хоть мне не будете тут мешать..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
больной человек.
давно понял.и похоже навсегда. .
эта болезнь.
идем смотреть финал.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Ничего не изменилось..
Как создали Флуд из-за меня, так и создали свой анти флуд, то есть против меня из за меня так же..
История..
Что с нее возьмешь..
Всегда повторяется..
Сколько талдычил создайте отдельную ветку и жалуйтесь там на меня..
Создали, но точно такую же, для жалоб на меня..
А зачем, если мы не будем тут уже пересекаться?
Тоже мне, Госконцы..
Кстати у них уже по 4 нарушения, но жалуются они почему то на меня, почему я..
Интересное мнение толпы..
У меня так два..
Я считаю..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может вообще темы не комментировать..
Каждому открыть свой флуд и писать..
Тоже есть резон в том..
А темы все закрыть и журналистов разогнать..
У каждого свое Кино..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутится верится шар голубой, крутится вертится над головой..
Да уш..
Что то вспомнилось такое..
Над каждым из нас там что то вертится..
Со временем недовольные старички стали обидчивы и крайне подозрительны..
Даже в вопросах к администрации не стесняются этого слова , подозревая других..
Конечно, давно нужно было создать свою ветку, а не пытаться прыгнуть выше того, до кого еще нужно учиться прыгать и прыгать..
У каждого свой потолок, выше которого он никогда не прыгнет..
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Страница 863 из 863«1...861862863
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