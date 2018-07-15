Обликоморале Антифлуд для адекватныхъ. #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5412

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:21 Тема такая.

Пишите и постите что хотите, а то флуд в балаган одного клоуна превратился.

Пусть там сам на сам писает, постит и ноет.

Остальные велком.

Обо всем и не о чем.