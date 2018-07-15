211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12939





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2809

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:22 Хех..

Ничего не изменилось..

Как создали Флуд из-за меня, так и создали свой анти флуд, то есть против меня из за меня так же..

История..

Что с нее возьмешь..

Всегда повторяется..

Сколько талдычил создайте отдельную ветку и жалуйтесь там на меня..

Создали, но точно такую же, для жалоб на меня..

А зачем, если мы не будем тут уже пересекаться?

Тоже мне, Госконцы..

Кстати у них уже по 4 нарушения, но жалуются они почему то на меня, почему я..

Интересное мнение толпы..

У меня так два..

Я считаю..