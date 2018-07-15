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Куратор темы: Обликоморале
§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема такая.
Пишите и постите что хотите, а то флуд в балаган одного клоуна превратился.
Пусть там сам на сам писает, постит и ноет.
Остальные велком.
Обо всем и не о чем. :lol:
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* drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14112
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ, право модерации тебе дали?... :lol:
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя жо ты рыба,знаю тебя лет 10,но прям удивил!!!
Мерси.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ага.)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Да ладно, я еще хуже чем ты думаешь.
А вообще..закрытие ЧМ показывают.
Блин, как то печально.. :-(
Калинка, малинка.... :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучший ЧМ по футболу за всю его историю.
Это признало большинство.
И ветка про ЧМ от Юджина была лучшая в последний месяц.
Рахмет ему.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1829
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Остальные велком.
Обо всем и не о чем.

Браво! Я бы ещё назвал "Без Оцифрованногго Шрайбикуса!"
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1829
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только залез на Форум, хотел создать Флуд Без Оцифрованного, а тут уже есть! Ура! Все уходим из номера три и не пускаем дурачков сюда!
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Дружище. Но я не столь категоричен. Будет что то адекватное, пусть пишет. Даже фото природы приветствуются, если они будут художественно ценные. 8-)
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* drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14112
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
и не пускаем дурачков сюда!

Список дурачков - Огласите пжалста... :-( :-o
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1829
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Список дурачков - Огласите пжалста...

Оцифрованный - №1!!!
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не , ну я не, отметился. тут.
наши себе забили.
обидно блин.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мои кенты сравняли.
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