Цитата: drakon:

Марик, ты в антифлуд ходил уже

Да нет.

Мне и своей темы хватает..

А кстати хорошо что они меня послушались, года три им говорил создайте свою тему, тогда будет все тихо мирно..

Теперь у каждого зато есть свой флуд и ни с кем спорить не надо..

По моему это то, что нужно было давно..