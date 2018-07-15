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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 72 из 72«1...707172
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В финале не за кого болеть.


нет там никого из Нигерии.
вот правильная инфа

///Кимпембе – ДР Конго,
Дембеле – Мавритания,
Сидибе – Мали,
Умтити – Камерун,
Погба – Гвинея,
Толиссо – Того,
Матюиди – Ангола,
Канте – Мали,
Нзонзи – ДР Конго,
Мбаппе – Камерун,
Менди – Сенегал,
Манданда – ДР Конго
, Фекир – Алжир. //
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Бельгийская компания про продаже электроники Krefel вернет клиентам деньги за купленные телевизоры. Так магазин сдержит обещание, данное до чемпионата мира по футболу — компенсировать затраты на покупку, если национальная сборная забьет больше 15 голов.
«Мы сделали это! Наши дьяволы забили более 15 голов на чемпионате мира в России! Это означает, что мы начнем выплаты тысячам клиентов, которые купили телевизоры», — сказано в посте Krefel.
Об акции магазин объявил в середине мая. Посетителям нужно было приобрести телевизор с диаметром экрана не менее 55 дюймов — если команда забьет нужное количество мячей, то деньги им вернут в полном объеме.///

до матча с Англией голов было 14 . плюс два . итого 16.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы...
Разговаривал сейчас с отцом, он сказал, что будет болеть за югославов.
Как бы там они себя не называли.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ау, Виталя, ты где...???)))
Ждем сюрпрайза, от тебю.
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ау, Виталя, ты где...???)))

по моему Виталя там заплутал в "цветнике" :oops: и ему не до нас пока...
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Тут я тут))) не пускают в фан зону. Думаю как прорватся.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я решил двух зайцев поймать. Вчера рванул с мосвкы в питер. Хотел на бельгию попасть. Опоздал. Щас прорвусь.))))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Давай, удачи. Весь Кустанай ( Костанай) за тебя. :lol:
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Цветник тут реальный)))

Ом. Тут девушки . Вау. )))
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Французы . они такие.

таких французов на елисейских я и увидел.
с емкостью литра два.
утром. когда первый раз. там был.
понял. что люди веселые.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прорвемся по любому))) я и гол успел увидеть)




Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=771564&topic_id=34706&forumid=2&1531668031
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