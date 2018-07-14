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§ NG.kz
WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разработчики ожидают, что эта опция позволит пользователям быстрее избавляться от спама и ненужных сообщений, а также упростит общение в групповых чатах. Новая функция появится при следующем обновлении приложения.
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§ 211
Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне что то не нравится такая функция..
Иногда есть такие сообщения, что хочешь прочитать, но не хочешь светиться так сказать..
И вообще некоторые лучше не читать, но в то же время и не банить того, кто отправляет тебе всякое порно или другие приколы, коих полно в интернете..
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§ Гога
Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.07.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробуй включить смартфон в режим *Полет* . Вроде тогда отправитель не увидит , что ты прочел его послание .
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§ 211
Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
смартфон в режим *Полет* . В

А с остальными что, звонки там, смс, ну и нужными какими то звонками или васапщиками?
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§ Гога
Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.07.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так включи только перед прочтением , прочитай , а потом *Полет* отключи . То есть включай только на время прочтения . Попробуй, потом расскажешь . :lol: :lol:
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§ 211
Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
потом *Полет* отключи . То есть включай

Хех..
Так просто..
Ну не знал, надо попробовать..
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§ Гога
Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.07.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть что - то ты не знаешь .
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