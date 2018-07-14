Цитата: 211:

То есть я придумал Инстаграм, когда его и в помине не было?

Да, вот такой я великий человек..

Клиника...

Вот скажи - быть клоуном для всех, здесь присутствующих, это твой осознанный выбор или всё-таки в силу умственного развития? Ну не может здравый человек в свои почти пятьдесят лет быть ТАКИМ! И большинству, как это уже было написано не единожды, не интересны фотографии твоей еды, твоей дачи и тому подобное. Если уж хочешь этим похвастаться, то заведи отдельные ветки на Форуме, назови их как-нибудь покреативнее, типа "Мой хавчик", "Моя фазенда и рабы на ней", "Мои ремонты, сделанные кривыми ручонками", "Моё познание окружающей среды".

И тогда ты увидишь по посещениям этих веток, сколько на самом деле поклонников твоего "творчества", Шрайбикус ты наш. Но только не надо загаживать весь Форум своими фотками. Кстати, это предложение и редакции - выделить для данного "контента" отдельную ветку, назвать её "Оцифрованный" и избавить уже всех от необходимости лицезреть подобное "творчество".

Кто "за"?!