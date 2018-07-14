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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну забудем о неблагозвучном для русского языка названии Инстаграм и вернемся к настоящему дачному супу Щавельный..
Помню вкус с детства с советского времени..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
супу Щавельный.

Мааааарик, .... - Щаве́левый суп :oops:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А кто такая Сердючка, тексты песен которых как то из всехъ утюгов весчали, шо реально въелось в память.
И нихто тваво Виталика не трогает, мну ему идею подкидывает, как завоевать твое сердце.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты забудешь а я напомню. :lol:
Потому что ты тут ее и устроил.
Тока там этим страдают малолетки и эти тзвезды.
Ну шо сказать, видать вы одного уровня па антилекту.
Да д'Артаньян?)))
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Потому что ты тут ее и устроил.

Хм..
То есть я придумал Инстаграм, когда его и в помине не было?
Да, вот такой я великий человек..
Видишь и от меня тут в НГ какой то америкашка слямзил идею..
Может на него в суд подать?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Не тяни на себя одеяло. ;-)
Суть в другом и очень печально что ты ее не понял.
Не зря Алекс напомнил тебе о старческом.
Но однозначно не зачтется.
Просто любой ресурс, каждый использует в меру своих умственных способностей.
И создатели их не причем, вобщем та.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1819
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть я придумал Инстаграм, когда его и в помине не было?
Да, вот такой я великий человек..

Клиника...
Вот скажи - быть клоуном для всех, здесь присутствующих, это твой осознанный выбор или всё-таки в силу умственного развития? Ну не может здравый человек в свои почти пятьдесят лет быть ТАКИМ! И большинству, как это уже было написано не единожды, не интересны фотографии твоей еды, твоей дачи и тому подобное. Если уж хочешь этим похвастаться, то заведи отдельные ветки на Форуме, назови их как-нибудь покреативнее, типа "Мой хавчик", "Моя фазенда и рабы на ней", "Мои ремонты, сделанные кривыми ручонками", "Моё познание окружающей среды".
И тогда ты увидишь по посещениям этих веток, сколько на самом деле поклонников твоего "творчества", Шрайбикус ты наш. Но только не надо загаживать весь Форум своими фотками. Кстати, это предложение и редакции - выделить для данного "контента" отдельную ветку, назвать её "Оцифрованный" и избавить уже всех от необходимости лицезреть подобное "творчество".
Кто "за"?!
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Цитата:
Ваш земляк:

Вам сегодня, в теплый воскресный день, не на кого злобу сорвать?
Госконцы..
Все прячутся за всех и все на одного..
Ты еще раз, за Других не говори, у них что, езыка своего нет?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
агаживать весь Форум своими фотками

Ты же уже нажаловался позавчера по моему три раза и?
Мне ты это зачем говоришь, ты тут кто такой, просто тыкалка клавиатуры?
Ты тут для меня лично, голоса не имеешь..
Действую согласно Соглашению, которое мы все вымаливали стоя на коленях и глядя прямо в глаза администрации..
Это у них есть право Голоса, который исполняют их модераторы, не вы..
Если где то нарушение, то меня банят.
Нет нарушений, пропускают.
В чем проблема?
Ты тоже за Других начал говорить, так, как будто они известный персонаж в Воротами?
По моему вы голосите за Других зря.
Пусть сами скажут..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не зря Алекс напомнил тебе

Ну опять..
Пиханул своего Госконца..
Он что, мне об этом сам не может сказать или боится чего?
Ничего он мне не сказал.
Да, мы старые, да, я ему посочувствовал, он мне так же и?
Мы что тут за 12 лет на форуме, помолодели что ли?
И почему ты опять говоришь за него, он что, тебе нажаловался?
Ты там у них модератором работаешь?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1819
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ты тут кто такой, просто тыкалка клавиатуры?
Ты тут для меня лично, голоса не имеешь..

Ну ты-то да, креативщик тот ещё! Не пошедший в своём развитии дальше опубликований никому не интересных фоток, да ещё вечного нытья про распад СССР, да воспоминаний , как шнырил, поднося чай. И ещё жду,как ты будешь отвечать тому, чей голос для тебя ничего не значит. Да вот только у тебя гуано кипит так сильно, что на один пост получается три-пять ответных. Сразу видно, у кого и что не значит.
Я бы тебя послал, да вижу - ты оттуда.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Не пошедший в своём развитии дальше опубликований никому не интересных фоток, да

Хех..
Госконцы..
Что то непонятно, вы тут что, развиваться надумали пробыв тут по 12 лет?
Где?
В чем ваше развитие, на что надеялась много раннее так Ольга Колоколова?
Вы что то отстояли вместе, тот же кинотеатр тогда?
Нет.
Сейчас улицу Тарана отстояли?
Вам так же плевать..
Теперь Ольга Колоколова молчит о том, о чем надеялась, что вы хоть как то там разовьетесь..
Кроме бесконечных жалоб на меня, у тебя с 2007го года вообще не вижу никакого развития!
Скажи, где ты и в чем тут развился и твои Госконцы так же?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что на один пост получается три-пять ответных. Ср

Во первых потому что вас много..
Во вторых не мешаю в одном посте развитие на форуме, СССР, личную неприязнь как ты..
На все отвечаю чтобы не намешивать как вы все вместе..
И в третьих вы по одному то не можете, вас давит жаба что вы все одинаковы, одинаково ваше мнение и одинаковы поступки и ничего нового от вас вообще нет и никогда не будет.
А претензии ко мне и моим фотам потому, потомучто я вас каким то образом затмил..
Один вас всех..
Чувствуется некая профессиональная зависть..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
получается три-пять ответных

Кстати можешь не писать мне и игнорировать..
Но комменты то у меня исходят не исходя из вас..
Даже повторюсь, один тут останусь и буду комментировать статьи..
Что с вами что без..
Не чувствую разницы..
Они так же будут писаться в таком же темпе и делаться фото..
Что я не как вы Бот..
Которые боитесь показать свою реальность.
Привыкшие прятаться от жизни в тырнете, а тут на тебе, такая же жизнь как и там..
Потому и злитесь..
Какая Тарана с вами то Господи?
Изменились где то они..
В каком таком месте?
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14108
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Даже повторюсь, один тут останусь и буду комментировать статьи..

Марик,я тоже не собираюсь - уходить... :lol: :-o
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