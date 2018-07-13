Цитата: Обликоморале:

Да и продукция у них в последнее время омно, видимо поэтому и не выдерживают конкуренцию даже у нас , и теряют клиента.

Но кое-кто, не будем называть Шрайбикуса, начал трындеть о санкциях. Ну это понятно - данный персонаж всегда отличался тем, что слишком громко портил воздух, по поводу и без. Но почему НГ раздуло данный вопрос?! Вот у нас вовсю продаётся продукция Баян-Сулу и Рахата. И никто не возмущается тем, что она не соответствует каким-то там нормам. Даже ещё больше ларьков открылось в последнее время!