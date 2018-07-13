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§ NG.kz
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тонн продукции в последние два дня молочный завод отправил в Уральский регион. В компании заявляют, что проблемы с экспортом сняты, конфликт с работниками предприятия урегулирован.
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§ Ваш земляк
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1819
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.07.18 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да и продукция у них в последнее время омно, видимо поэтому и не выдерживают конкуренцию даже у нас , и теряют клиента.

Но кое-кто, не будем называть Шрайбикуса, начал трындеть о санкциях. Ну это понятно - данный персонаж всегда отличался тем, что слишком громко портил воздух, по поводу и без. Но почему НГ раздуло данный вопрос?! Вот у нас вовсю продаётся продукция Баян-Сулу и Рахата. И никто не возмущается тем, что она не соответствует каким-то там нормам. Даже ещё больше ларьков открылось в последнее время!
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§ Обликоморале
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство стран ''таежного'' хочет, чтобы настоящее молоко и "молокосодержащие продукты" стояли на разных полках.

Но это уже произошло.
"Молокосодержащие продукты" стоят на полках в России и Казахстана.
А молоко - на полках в Финляндии, Германии, Польше..местами в Беларуссии
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§ drakon
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14108
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А молоко - на полках в Финляндии, Германии,

Да вот вчера купил в Русском Магазе,на пробу

Кефир и Ряженку производства компании - Monolith.
Производят тут у нас. Думаю,что молочный Продукт,
Кефир был вкусный. Стоит 0,80 €... :lol:
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