alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #1067





(Полноправные пользователи) Сообщений: 742

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 ////Бельгийская компания про продаже электроники Krefel вернет клиентам деньги за купленные телевизоры. Так магазин сдержит обещание, данное до чемпионата мира по футболу — компенсировать затраты на покупку, если национальная сборная забьет больше 15 голов.

«Мы сделали это! Наши дьяволы забили более 15 голов на чемпионате мира в России! Это означает, что мы начнем выплаты тысячам клиентов, которые купили телевизоры», — сказано в посте Krefel.

Об акции магазин объявил в середине мая. Посетителям нужно было приобрести телевизор с диаметром экрана не менее 55 дюймов — если команда забьет нужное количество мячей, то деньги им вернут в полном объеме.///



до матча с Англией голов было 14 . плюс два . итого 16.