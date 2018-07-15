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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В финале не за кого болеть.


нет там никого из Нигерии.
вот правильная инфа

///Кимпембе – ДР Конго,
Дембеле – Мавритания,
Сидибе – Мали,
Умтити – Камерун,
Погба – Гвинея,
Толиссо – Того,
Матюиди – Ангола,
Канте – Мали,
Нзонзи – ДР Конго,
Мбаппе – Камерун,
Менди – Сенегал,
Манданда – ДР Конго
, Фекир – Алжир. //
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Бельгийская компания про продаже электроники Krefel вернет клиентам деньги за купленные телевизоры. Так магазин сдержит обещание, данное до чемпионата мира по футболу — компенсировать затраты на покупку, если национальная сборная забьет больше 15 голов.
«Мы сделали это! Наши дьяволы забили более 15 голов на чемпионате мира в России! Это означает, что мы начнем выплаты тысячам клиентов, которые купили телевизоры», — сказано в посте Krefel.
Об акции магазин объявил в середине мая. Посетителям нужно было приобрести телевизор с диаметром экрана не менее 55 дюймов — если команда забьет нужное количество мячей, то деньги им вернут в полном объеме.///

до матча с Англией голов было 14 . плюс два . итого 16.
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