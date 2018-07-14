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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2760
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну забудем о неблагозвучном для русского языка названии Инстаграм и вернемся к настоящему дачному супу Щавельный..
Помню вкус с детства с советского времени..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
супу Щавельный.

Мааааарик, .... - Щаве́левый суп :oops:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А кто такая Сердючка, тексты песен которых как то из всехъ утюгов весчали, шо реально въелось в память.
И нихто тваво Виталика не трогает, мну ему идею подкидывает, как завоевать твое сердце.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты забудешь а я напомню. :lol:
Потому что ты тут ее и устроил.
Тока там этим страдают малолетки и эти тзвезды.
Ну шо сказать, видать вы одного уровня па антилекту.
Да д'Артаньян?)))
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2760
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Потому что ты тут ее и устроил.

Хм..
То есть я придумал Инстаграм, когда его и в помине не было?
Да, вот такой я великий человек..
Видишь и от меня тут в НГ какой то америкашка слямзил идею..
Может на него в суд подать?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Не тяни на себя одеяло. ;-)
Суть в другом и очень печально что ты ее не понял.
Не зря Алекс напомнил тебе о старческом.
Но однозначно не зачтется.
Просто любой ресурс, каждый использует в меру своих умственных способностей.
И создатели их не причем, вобщем та.
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1817
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть я придумал Инстаграм, когда его и в помине не было?
Да, вот такой я великий человек..

Клиника...
Вот скажи - быть клоуном для всех, здесь присутствующих, это твой осознанный выбор или всё-таки в силу умственного развития? Ну не может здравый человек в свои почти пятьдесят лет быть ТАКИМ! И большинству, как это уже было написано не единожды, не интересны фотографии твоей еды, твоей дачи и тому подобное. Если уж хочешь этим похвастаться, то заведи отдельные ветки на Форуме, назови их как-нибудь покреативнее, типа "Мой хавчик", "Моя фазенда и рабы на ней", "Мои ремонты, сделанные кривыми ручонками", "Моё познание окружающей среды".
И тогда ты увидишь по посещениям этих веток, сколько на самом деле поклонников твоего "творчества", Шрайбикус ты наш. Но только не надо загаживать весь Форум своими фотками. Кстати, это предложение и редакции - выделить для данного "контента" отдельную ветку, назвать её "Оцифрованный" и избавить уже всех от необходимости лицезреть подобное "творчество".
Кто "за"?!
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