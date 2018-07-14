211 Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2760

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:49 Мне что то не нравится такая функция..

Иногда есть такие сообщения, что хочешь прочитать, но не хочешь светиться так сказать..

И вообще некоторые лучше не читать, но в то же время и не банить того, кто отправляет тебе всякое порно или другие приколы, коих полно в интернете..