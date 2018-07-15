таноми52 Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова! #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 80

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:54 Точно! Вынуждена отрывать окно, и, грубо говоря, задолбали попсой, которая звучит во дворе иногда и до 2-х ночи! Молодёжь тусуется и "наслаждается", и чем громче сия музыка, тем, видимо, больше "наслаждение"!

Не сомневаюсь, что у нас есть истинные любители классической музыки. НО, люди, вы когда-нибудь слышали, чтобы из открытого окна, или во дворе, особенно после 11-ти вечера, гремели "Славянский марш" или "Танец Феи Драже" Чайковского, знаменитые во всём мире?

НЕТ, потому что уровень культуры этих граждан, не позволяет навязывать окружающим свои увлечения, да и просто шумом отравлять им жизнь!