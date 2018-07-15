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≡ Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33148
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты! Конкретно ты, кто купил магнитолу себе в тачку, чей сабвуфер шатает стекла и доводит до инфаркта бездомных кошек. Молодец, четкий пацан. Но странно одно - я почему-то знакомлюсь с твоим плей-листом, засыпая у себя в кровати.
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§ Vital
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5809
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто седня ночью Юлию разбудил?. :lol:
Признавайтесь)))
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§ таноми52
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
таноми52


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Сообщений: 80
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.07.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно! Вынуждена отрывать окно, и, грубо говоря, задолбали попсой, которая звучит во дворе иногда и до 2-х ночи! Молодёжь тусуется и "наслаждается", и чем громче сия музыка, тем, видимо, больше "наслаждение"!
Не сомневаюсь, что у нас есть истинные любители классической музыки. НО, люди, вы когда-нибудь слышали, чтобы из открытого окна, или во дворе, особенно после 11-ти вечера, гремели "Славянский марш" или "Танец Феи Драже" Чайковского, знаменитые во всём мире?
НЕТ, потому что уровень культуры этих граждан, не позволяет навязывать окружающим свои увлечения, да и просто шумом отравлять им жизнь!
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§ Тюльпанчик
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Тюльпанчик


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Сообщений: 401
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 15.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подписываюсь под каждым словом! Иной раз музыка так долбит, что на четвертом этаже все дребезжит, и мне вот интересно всегда, как этот водятел едет , у него уши не отваливаются, голова на кусочки не разрывается?

И кстати, я заметила, что днем любителей громкой музыки нет на улице, за весь день максимум 1-2 таких машины проедет, но как дело к вечеру, у нас дискотека начинается.
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§ Тюльпанчик
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Тюльпанчик


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Сообщений: 401
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 15.07.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С тем, что ночью во дворах музыку включают, я не сталкивалась, ибо окна выходят не во двор, а на проезжую часть. В центре. И вот тут, поверьте, творится нечто. Так еще и рядом светофор, эти музыканты не просто проезжают мимо, они еще радуют нас шикарной музыкой, пока на красном стоят.
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§ 211
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
211


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Сообщений: 2760
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бузова это феномен сегодняшней России..
Сродни сегодняшнему Израилю..
Раньше был Цой, ДДТ, Макаревич..
Сегодня это Бузова и детишки Олигархов типа Тимати..
Но стране это только на пользу..
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* Алиса
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Так еще и рядом светофор, эти музыканты не просто проезжают мимо, они еще радуют нас шикарной музыкой,

а кому посчастливилось, помимо вышеназванного, обрести в соседях кафе - так там вообще песня, точнее песни, помимо автошедевров совмещающих это с автосигналами , еще и визги посетителей кафе - и это почти всю ночь.
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