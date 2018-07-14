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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну забудем о неблагозвучном для русского языка названии Инстаграм и вернемся к настоящему дачному супу Щавельный..
Помню вкус с детства с советского времени..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4239
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
супу Щавельный.

Мааааарик, .... - Щаве́левый суп :oops:
Профайл
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