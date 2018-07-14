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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 71 из 71«1...697071
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Там какая то свинья, в Алматинском Зоопарке сказала,что Англия - выиграет.
Буду за Английцев - болеть...


не ну я. не знаю.
свинья-сказала.
на каком языке? кто переводил?
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жалко англичан.
из ворот вынес защитник бельгийцев.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все. два ноль.
Бельгия- третья.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот нравились мне бельгийцы изначально. Им бы в финале играть супротив хорватов.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Любишь ты свиньям верить.
Что в реале, что .. :lol:
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В финале не за кого болеть.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Значит будешь просто болеть. :lol:
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4239
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя, где обещанная фотка с флагом? :oops:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Виталя, где обещанная фотка с флагом?


да, пробное фото надо уже как бы.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брюссель. Бельгия. . празднуют.
смотрю по телику.
вот так.
Был я там. такие дела.
город понравился.
когда деньги есть.
в кармане.
жить можно.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3733
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.07.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ЧМ 2018, DG для девашек такое выпустили. Правда ценник от 800000 таньга начинаетс

Правильно,на тёте Лиле не экономь
Хоть в рабство себя сдай,но черевички достань :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Это Виталу намекаешь?))
Он в Мацкве побегает по дольчегабано бутикам и прикупит.
А ты потом как выступишь....
А я иду такая вся в Дольче Габбана,
Я иду такая вся, на сердце рана.
Слёзы душат-душат, я в плену обмана,
Но иду такая вся в Дольче Габбана
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Цитата:
Алиса:
Потерпите))) Должен получится сюрпрайз ;-) :lol: 
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4239
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Должен получится сюрпрайз  

Виталя, интригуешь!!!! Ждём!!!!!
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