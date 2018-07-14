Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #1062





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5390

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:04 Цитата: kbkz1980:



Это Виталу намекаешь?))

Он в Мацкве побегает по дольчегабано бутикам и прикупит.

А ты потом как выступишь....

А я иду такая вся в Дольче Габбана,

Я иду такая вся, на сердце рана.

Слёзы душат-душат, я в плену обмана,

Но иду такая вся в Дольче Габбана