Цитата: Обликоморале:

Это Виталу намекаешь?)) Он в Мацкве побегает по дольчегабано бутикам и прикупит. А ты потом как выступишь.... А я иду такая вся в Дольче Габбана, Я иду такая вся, на сердце рана. Слёзы душат-душат, я в плену обмана, Но иду такая вся в Дольче Габбана



Не тронь поклонника мого

Я гляжу ты у нас в фанклубе Сердючки

И тексты учишь наизусть