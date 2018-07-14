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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фарша дома нет, а так бы были мои любимые..
А те которым ничего не досталось просто без ничего..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня у нас будет суп с молодого щавеля..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчает с каждым днем все сильнее.

[Исправлено: alex_60, 14.07.2018 - 18:31]
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Маразм крепчает с каждым днем все сильнее.

Мое Уважительное к тебе Сочувствие..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мое Уважительное к тебе Сочувствие..


возвращаю тебе. с приветом.
пусть хоть бы дальше не крепчает.
а то до процедур в туалете дойдешь.
фото там, в разных ракурсах.
бумага до, после.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
туалете

Вот видишь..
Вы Госконцы и умом одинаковы..
Что один о пописать да еще покакать думает, что другой о туалете..
Даже Уважаемый написал что на одно это самое, на один туалет со мной не сядет..
А нужно что ли?
Что с вас взять то..
Напомнило что то..
- Девочка вышла пописать в темное время суток, но увидев Медведя быстро и покакала..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вы Госконцы и умом одинаковы..


что за звери такие. госконцы.
одинаковые умом. по твоему .
раз признаешь наличие разума. ума.
зачем называешь их гиенами?
у гиен разума нет. там инстинкты.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зачем называешь их гиенами?
у гиен разума нет. там инстинкты.

Не говори так..
Гиены умные воспитанные стадные животные..
У которого, стада, мнение всегда одно, напасть на слабого и главное на одного и приступить к поеданию..
В этом их весь ум..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В этом их весь ум..


ну ты ту.. ... . ИНСТИНКТЫ. еще раз.
раз маленькими буквами не понимаешь.
ум у гиен он нашел.
будуший лауреат шнобелевской премии.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Табаки же банду свою описывает.
В привычке у них было хохлов, оцифрованных, бывалых и прочих нападать на тех кто супротив их мнения. :lol:
Кстати, ботов хохла и приведения нету, есть подозрение, что из за бугра работали.
А регаться не стали, так как по номеру телефона спаляться ху из ху, :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

И не метай ты бисер.
Я же уже сравнивал все это с инстой.
Там известно, кто выкладывает подобное.
Параллель видна. :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И не метай ты бисер.


да нет.
не так. иногда во время просмотра.
футбольного матча.
надо же куда то эмоции выплеснуть.
эмоции. .. а тут такие дела. просят.. сами....
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогушки вы мои..
Госконцы..
Когда я пришел на этот сайт в НГ, никакого Инстаграма, Телеграма и прочих грамов или граммов еще и в зародыше не было!
Почему я как пьяная утка должен изменять своему форуму и бегать по каким то сайтам с таким неблагозвучным для русского языка названием Инстаграм?
Вы бегайте, пожалуйста!
Мне эти всякие сайты нафик не нужны, чтобы еще и там сидеть..
Времени просто нет как у вас..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Уже накатил. :lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3733
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.07.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это Виталу намекаешь?)) Он в Мацкве побегает по дольчегабано бутикам и прикупит. А ты потом как выступишь.... А я иду такая вся в Дольче Габбана, Я иду такая вся, на сердце рана. Слёзы душат-душат, я в плену обмана, Но иду такая вся в Дольче Габбана

Не тронь поклонника мого :lol:
Я гляжу ты у нас в фанклубе Сердючки
И тексты учишь наизусть :lol:
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