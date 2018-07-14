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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 77 из 77«1...757677
Куратор темы: 211
§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В зале уже пристрелили так сказать на время третью батарею, там еще розетку за ней придется подымать..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При желании можно присоединить еще и четвертую к другому стояку..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кухне в принципе все просто..
Только тут стояк на 20, что маловато..
Но что поделать..
Пристреливаемся и тут вторым радиатором..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочий порядок беспорядка так сказать..
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14098
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Рабочий порядок беспорядка так сказать

Марик,радиаторы - пластмассовые?
Сколько стоит один? И сколько
секций в нём? 8-)
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Марик,радиаторы - пластмассовые?

Которые маленькие материал биметал по 1600 тенге секция, десять секций 16 000 плюс 1200 пробки и плюс муфты и краны еще тыщи на 3 или 5 на батарею.
Итого покупая батарею за 16 000, ты вкладываешь все 22 000.
А которые большие алюминий, дешевые просто, 10 секций за 1700 последние забрал.
Завтра уже буду покупать по новым ценам на другую хату за 20 000 самые дешманские..
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.07.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Которые маленькие материал биметал по 1600 тенге секция, десять секций 16 000 плю

Если после установки потекут не удивляйся,я в том году летом четыре раза возвраты делал,два раза на складской брал , уже и в магазинах брал в городе всё бежали.
Потом купил на складской но подороже ,нормальная оказалась.
Вот такая


[Исправлено: Добринцофф, 14.07.2018 - 18:12]
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если после установки потекут не удивляйся,я в том году летом четыре раза возвраты д

Насчет возвратов да, тут сложно уже будет..
14 дней прошли у меня со времени взятия батарей..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получилось вот так..



Радиатор пустил по принудиловке..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сверху поставил кран Маевского..
На всякий пожарный и на батарее тоже..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь эта батарея превратится в очередной пыле и грязесборник, учитывая что на ней будут и обувь сушить и еще что то и просто так пыль будет попадать..
Для того поставили пласмасовые крепления на бачок, чтобы иногда разбирать, снимать, чистить..
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§ alex_60
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот такая


реклама.
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
реклама

Просто у него камера с хорошим разрешением..
Если ни приглядываться, то не видно..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и завершающий аккорд на сегодня, перенос и установка наружной розетки..
Бить стену уже не стали..
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Страница 77 из 77«1...757677
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