Алиса Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью...... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4237

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:39 Цитата: Артем Марусич:

что слушатели должны были заметить плагиат.

Артем, а вы уверены что слушатели не отсиживали там просто напросто положенное время, проще говоря - для галочки?

Ведь вы сами пишете: Цитата: Проводился он в соответствии с поручением президента РК для ...

Когда делается "по поручению" - обычно как - надо провести и отчитаться. Людей собрали (добровольно-принудительно) кто-то что-то прочитал!!!! (а не рассказал, обычно) и разбежались. БЫло бы интересно видео глянуть - как слушали- в телефонах, что-то записывали и т.п. На фото - обычно быстро делают умные лица. А вот видео - как раз может и показать реакцию.

Я просто сужу по обычному поведению людей, когда их куда-то на лекции "загоняют".

Другое дело - курсы повышения - где по окончании обычно любят принимать зачеты. ТАм люди слушают, вникают и естественно вопросы уже могут задать. А тут.

Это вы как журналист (сторонний присутствующий) постарались вникнуть в тему. К тому же, возможно вы заранее подготовились, а может в силу каки-то причин читали или с вами был тот кто реально в теме. Короче, фантазировать я могу хоть сколько, но я там не была и это мои версии))))

Я, честно говоря, тупанула что автор статьи с нами тут в беседе Это весьма редко, точнее никогда практически. И это очень даже приятно - можно, если у кого есть несогласия или уточнения, или типа того - все решить "на месте")))