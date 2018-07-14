211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12876





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2755

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:25 Цитата: alex_60:

туалете

Вот видишь..

Вы Госконцы и умом одинаковы..

Что один о пописать да еще покакать думает, что другой о туалете..

Даже Уважаемый написал что на одно это самое, на один туалет со мной не сядет..

А нужно что ли?

Что с вас взять то..

Напомнило что то..

- Девочка вышла пописать в темное время суток, но увидев Медведя быстро и покакала..