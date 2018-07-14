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Ни один из собравшихся теологов, религиоведов, представителей спецслужб и духовенства, выслушав лекцию, на эти фрагменты внимания не обратил, либо не высказался об этом публично.
ну это такая типа этика: "зачем человека в краску вводить", "ну он жеж готовился долго", "завтра я так же сделаю и он промолчит - "не заметит" и т.д. - ахахахаЦитата:
Victor Yang:
Если бы он с одного сайта сплошной текст был взят
ну он как бы не просто полицейский. Он жеж "кандидат философских наук"
Знакомая в прошлом году вуз окончила, так она пока дипломку написала - семь потов пролила. На могла плагиат пройти. А поначалу тоже с разных сайтов собирала. ТАк потом пришлось столько менять что .... Так это обычный рядовой бакалавр.... А здесь ...
Вот мнение Бондаренко Ю. послушать бы на этот счет. Хотя он тоже не будет ничего говорить, думаю.
[Исправлено: Алиса, 14.07.2018 - 19:23]