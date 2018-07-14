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§ NG.kz
Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью... Википедии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33147
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Семинар по вопросам организации теологической реабилитационной работы с осужденными прошел в Костанайской академии МВД РК. Корреспондент "НГ" выслушал один из докладов и позже нашел в нем несколько почти дословных цитат из нескольких источников в Интернете.
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§ Victor Yang
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10770
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу ничего плохого. Наша учитель в старших классах по русскому языку называла такое "творческим списыванием" - вполне допускала сочинение, составленное из нескольких других по этой теме (тогда были популярны сборники типа "500 золотых сочинений"). Естественно, если не нарушалась логическая связь в сочинении.
А как иначе полицейский (да и любой другой работник, не журналист и не писатель) сможет красиво составить текст, который будет не тяжело слушать? Если бы он с одного сайта сплошной текст был взят - я бы согласился с критикой.
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§ таноми52
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что использовал несколько источников, уже говорит о том,что пытался глубоко изучить тему. И если материал соответствовал истинному положению вещей, почему бы не "цитировать" его, не ссылаюсь на первоисточник. В конце концов, он же не докторскую среди докторов и кандидатов философии защищал , а читал обычную лекцию.
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* Алиса
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4237
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ни один из собравшихся теологов, религиоведов, представителей спецслужб и духовенства, выслушав лекцию, на эти фрагменты внимания не обратил, либо не высказался об этом публично.

ну это такая типа этика: "зачем человека в краску вводить", "ну он жеж готовился долго", "завтра я так же сделаю и он промолчит - "не заметит" и т.д. - ахахахаЦитата:
Victor Yang:
Если бы он с одного сайта сплошной текст был взят

ну он как бы не просто полицейский. Он жеж "кандидат философских наук"
Знакомая в прошлом году вуз окончила, так она пока дипломку написала - семь потов пролила. На могла плагиат пройти. А поначалу тоже с разных сайтов собирала. ТАк потом пришлось столько менять что .... Так это обычный рядовой бакалавр.... А здесь ...
Вот мнение Бондаренко Ю. послушать бы на этот счет. Хотя он тоже не будет ничего говорить, думаю.

[Исправлено: Алиса, 14.07.2018 - 19:23]
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§ Артем Марусич
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 34
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 14.07.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не просто полицейский, а начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук. Он не только зачитал информацию с других сайтов, но и выдал к примеру "российское общество" за "наше", "церковь" за мечеть" и т.д.

Тут несколько сайтов не потому что речь в себя включала пару абзацев, а потому что в статье заканчивался текст, и спикер переходил к прочтению следующей статьи (за исключением диссертаций).
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§ Victor Yang
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10770
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ну и что он там переработал?

Он не переработал - он "слепил" из нескольких источников. На сайтах, кстати, тоже откуда-то информация берется - копирайтерам тексты заказывают. Но сайт - это бизнес - можно и вложиться. А попробуй эту информацию в бумаге найти, да ещё и в нашей библиотеке.
Цитата:
Алиса:
Знакомая в прошлом году вуз окончила, так она пока дипломку написала - семь потов пролила. На могла плагиат пройти.

Хотелось бы знать в каких объёмах было цитирование - может там по целому разделу из одного источника было. Я вот тоже в 2016 писал диплом. Источники брал из книг, книги - в интернете. А вот первый мой диплом в 2004 - там пришлось побегать по библиотекам.
Цитата:
Алиса:
Он жеж "начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин Костанайской академии МВД РК, кандидат философских наук"

Но не филолог же.
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§ Victor Yang
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10770
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Тут несколько сайтов не потому что речь в себя включала пару абзацев, а потому что в статье заканчивался текст, и спикер переходил к прочтению следующей статьи (за исключением диссертаций).

Ничего не понял, если честно. Какие диссертации? Какие статьи имеются ввиду - в газете или в тексте у полковника?
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§ Victor Yang
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10770
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ни один из собравшихся теологов, религиоведов, представителей спецслужб и духовенства, выслушав лекцию, на эти фрагменты внимания не обратил, либо не высказался об этом публично Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31687

А что - все собравшиеся обязаны помнить содержание всех сайтов по своей тематике? Ну вы, блин, даёте! (с)
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§ Артем Марусич
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 34
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 14.07.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те статьи и диссертации на которые указанны ссылки. Их же и зачитал полковник.
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* Алиса
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4237
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но не филолог же.

тем более, у него вообще мысль должна быть своя - переработанная из массы прочитанного, а не заменяться одно слово на альтернативное.Цитата:
Victor Yang:
обязаны помнить содержание всех сайтов по своей тематике?

это конечно бредовая идея автора статьи :lol: :lol: :lol: Цитата:
Victor Yang:
Хотелось бы знать в каких объёмах было цитирование - может там по целому разделу из одного источника было.

если не ошибаюсь там не стояло проблемы в объеме цитирования. Важно соблюсти показатель уникальности работы - что-то под 70 или 75%. А если, брать цитирования из книг, размещенных в интернете, то уже их надо было перерабатывать, иначе уникальность сведена к 0. Короче, стрелялась она сильно :lol: :lol:
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* alex_60
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Енга тема возбудила.
почему то. на ночь глядя.
подозрительно.
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§ Артем Марусич
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 34
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 14.07.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счет бредовости идеи о том, что слушатели должны были заметить плагиат.

На мой взгляд это вполне логично. Ведь в материале изменили место и время - можно было заметить это. Если же материал был на столько пустым что место, время, религия были не важны - специалисты могли бы заметить пустоту.

Не удивлюсь если и фрагмент с 26:36 окажется рерайтом медицинской статьи

P.S. просьбу проверить качество цитируемых диссертаций - сразу отправили диссернету.
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* Алиса
Re: Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью......
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4237
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
что слушатели должны были заметить плагиат.

Артем, а вы уверены что слушатели не отсиживали там просто напросто положенное время, проще говоря - для галочки?
Ведь вы сами пишете: Цитата:
Проводился он в соответствии с поручением президента РК для ...

Когда делается "по поручению" - обычно как - надо провести и отчитаться. Людей собрали (добровольно-принудительно) кто-то что-то прочитал!!!! (а не рассказал, обычно) и разбежались. БЫло бы интересно видео глянуть - как слушали- в телефонах, что-то записывали и т.п. На фото - обычно быстро делают умные лица. А вот видео - как раз может и показать реакцию.
Я просто сужу по обычному поведению людей, когда их куда-то на лекции "загоняют".
Другое дело - курсы повышения - где по окончании обычно любят принимать зачеты. ТАм люди слушают, вникают и естественно вопросы уже могут задать. А тут.
Это вы как журналист (сторонний присутствующий) постарались вникнуть в тему. К тому же, возможно вы заранее подготовились, а может в силу каки-то причин читали или с вами был тот кто реально в теме. Короче, фантазировать я могу хоть сколько, но я там не была и это мои версии))))
Я, честно говоря, тупанула что автор статьи с нами тут в беседе :lol: :lol: Это весьма редко, точнее никогда практически. И это очень даже приятно - можно, если у кого есть несогласия или уточнения, или типа того - все решить "на месте")))
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