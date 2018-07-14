Добринцофф Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес? #11





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6120

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:49 Очередная бредовая статья от товарища который всю жизнь прожил при социализме и никак не может свыкнуться с новой реальностью.Всё что ему не понятно вызывает гнев и отторжение,а в голове остаётся куча вопросов на которые он видимо в силу своего возраста уже не может найти ответы.

И вот тогда автор начинает писать.

Статейки вот такого толка у т.Воронина выходят примерно раз в год уже лет пять точно,при этом меняются только некоторые слова,а сам смысл одинаковый,если совсем коротко то "Бизнес это плохо" и "Все предприниматели спекулянты и сволочи"

Пытаться какими то аргументами переубедить автора думаю так же бесполезно как и убедить меня ,что социализм и коммунизм это хорошо и простоять всю жизнь у станка за 200р гораздо лучше и интересней.

лучше и и нтересней чем работать на себя.