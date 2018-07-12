alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #1046





(Полноправные пользователи) Сообщений: 724

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:40 начинаем готовится к просмотру.

красота, не ночью смотреть. и завтра тоже.

сегодня любой может победить. обе команды достойные.

завтра.

все таки за братьев-славян буду болеть .

что тут поделать.

прожил я у них в Загребе в свое время три месяца,

новый год встречал в Альпах с их стороны.

когда уезжали, прощались, честное слово, слезы на глазах были.

до того сроднились.

потом еще присылали пару лет на Новый год открытки с поздравлениями.



[Исправлено: alex_60, 14.07.2018 - 18:04]