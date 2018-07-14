211 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1146





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2747

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:45 Цитата: drakon:



Марик,радиаторы - пластмассовые?

Которые маленькие материал биметал по 1600 тенге секция, десять секций 16 000 плюс 1200 пробки и плюс муфты и краны еще тыщи на 3 или 5 на батарею.

Итого покупая батарею за 16 000, ты вкладываешь все 22 000.

А которые большие алюминий, дешевые просто, 10 секций за 1700 последние забрал.

Завтра уже буду покупать по новым ценам на другую хату за 20 000 самые дешманские..