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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если в сингапуре 80% ввп получают от бизнеса , то нашими жалкими двумя % что то говорить про бизнес даже смешно. что такое малый или средний бизнес в КЗ? услугодатели -торгаши, таксисты , производители оконщики -мебельщики, колбасники -пекари и все! я даже не знаю кроме сырья что могут вывозить из страны , конфеты не в счет
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14097
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф, это правда?... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и то в ходу беларусская и миасская мебель , из одежды китай и турция , консервы и конфеты половина привозные , даже водка пошла российская , позор!
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? З

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673?1531546439


Хм..
Да тов. Воронин сам же одним из первых заговорит о том, почему настоящий хлеб такой дорогой, если его будут делать по настоящим технологиям..
Тов. Воронин не отличает водку качественную от некачественной и не различает официальные производства от кустарного?
Или он говорит о Пучеглазке за 300 по 0.5?
И товарищь Воронин одним из первых начнет говорить, почему дома такие дорогие, или квартиры, если их опять же делать качественно, из натурального материала, сейсмоустойчивыми и прочее и прочее..
Тов. Воронин думает что тут живут одни долларовые миллионеры, готовые платить за Качество?
Тов. Воронин опять как всегда ошибается и причем сильно и причем действует популистки..
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10767
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стоит объявить, например, о мизерном повышении пенсий, как цены моментально взлетают вверх, хотя само повышение будет только через полгода. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673?1531561909

И где такое автор увидел? Если какой-либо монополист повысил цену - вследствие этого растут расходы у бизнеса - и они тоже начинают поднимать цены.
Цитата:
как объяснить правило, по которому акимат должен обязательно консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673?1531561909

А то что бизнес - это тоже граждане, автору не приходило в голову? И эти граждане еще и дают работу другим гражданам. А если предельную стоимость социально значимых товаров установить слишком низкую, несколько работников этого бизнесмена могут потерять работу.
Цитата:
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673?1531561909

Во-первых, чересчур лёгкий батон по цене обычного могут просто перестать покупать, тем самым не обеспечив должный доход. А во-вторых, есть нормативные документы (ТУ, фирменный стандарт), которые оговаривают и массу изделия и количество компонентов.

Я поражаюсь таким авторам - на пару-тройку шагов просчитать никак не могут свои предположения.
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то что бизнес - это тоже граждане,

Ну категории граждан различные. Так можно всё под одну гребёнку подмести ;-)
Мазок мазку тоже рознь, это я вам как уролог, художнику говорю (не моё) :lol: Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, чересчур лёгкий батон

А если вообще не батон или не только батон имелся в виду? 8-)
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Германиях вон, почему на коммуналку, на проживание, питание, детские игрушки и тд и тп, кстати игрушки качественные китайские, уходят просто чудовищные мерки по нашим меркам?
Я не говорю уже о медицине..
Да потому что там есть Качество, качество жизни, качество здоровья и они получают зарплаты такие же качественные как и тратят..
И у них ветераны Войны живут и даже сейчас гоняют по Египтам и Турциям..
За счет такого качества..
А не доживают свой век за какие то там 150 евро в месяц на все про все..
Откуда у нашего ветерана или пенсионера на качественный хлеб, качественные комуслуги, качественную еду, которая стоит просто огромных денег?
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10767
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну категории граждан различные.

Категории различные, но они тоже одна из заинтересованных сторон. И "консультироваться" совсем не означает "послушать и сделать". Консультация у всех заинтересованных сторон - это и есть сбор мнений. После этого - анализ и вывод. А автор пишет, будто спросили у бизнеса - так и сделали.
Цитата:
elektron:
А если вообще не батон или не только батон имелся в виду?

Тут всё зависит от конкретной экономической ситуации. Если ситуация совсем тяжелая, как два-три года назад - то один производитель минимизирует свои затраты, ухудшая качество, но оставляя цены. Другой - оставляет качество, но повышает цены. А в нормальных условиях очень глупо будет ухудшать качество, когда у конкурентов такой же "батон" будет "тяжелее" и при такой же цене.
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.07.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
производитель минимизирует свои затраты, ухудшая качество


А как же нормы, ГоСты и пр.
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10767
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же нормы, ГоСты и пр.

Если на продукции не заявлен ГОСТ - то и придерживаться его не надо. Вот с понедельника у нас новый техрегламент начнет действовать - уже нельзя будет назвать молоком восстановленное молоко. С сырами и маслом уже так давно - есть сырный продукт по цене 1500 за кг и выше, есть сыр по цене 3000 за кг и выше - вот потребитель и выбирает.
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6120
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.07.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная бредовая статья от товарища который всю жизнь прожил при социализме и никак не может свыкнуться с новой реальностью.Всё что ему не понятно вызывает гнев и отторжение,а в голове остаётся куча вопросов на которые он видимо в силу своего возраста уже не может найти ответы.
И вот тогда автор начинает писать.
Статейки вот такого толка у т.Воронина выходят примерно раз в год уже лет пять точно,при этом меняются только некоторые слова,а сам смысл одинаковый,если совсем коротко то "Бизнес это плохо" и "Все предприниматели спекулянты и сволочи"
Пытаться какими то аргументами переубедить автора думаю так же бесполезно как и убедить меня ,что социализм и коммунизм это хорошо и простоять всю жизнь у станка за 200р гораздо лучше и интересней.
лучше и и нтересней чем работать на себя.
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6120
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.07.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен обязательно консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673#771375

Это вообще о чем?Кто там с кем должен консультироваться и причём тут вообще акимат?
Как акимат может назначать цены?
Цены может назначать только тот кто произвёл товар ,либо купил его у производителя что бы продать дальше.
Ни тем не другим акимат не является ,что за бред а т.Воронин?
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10767
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это вообще о чем?Кто там с кем должен консультироваться и причём тут вообще акимат?
Как акимат может назначать цены?

Не, это было же. Максимальная цена на хлеб, на 92-й бензин, еще там список был из социально значимых товаров в Казахстане, на которые устанавливались предельные цены. Только вот потом цены на всё "отпустили". А, может, и опять лимитируют на что-то - не знаю.
А, вот:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011245

[Исправлено: Victor Yang, 14.07.2018 - 18:43]
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