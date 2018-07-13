Ваш земляк Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12866





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1816

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:56 Цитата: 211:

Завтра установка батарей еще на одной хате и с утра..

Блин, когда спать буду..

Воскресенье понедельник установка батарей еще на одной..

Дожить бы до вторника.

Во вторник там уже другая напряженка покатит..

А ещё надо пописить и покакать. Да не забыть набросать 100500 постов в НГ, обвинить всех в развале проклятого, так мною обожаемого СССРа, потом надо будет запечатлеть миллион кадров того, что я жру, выложить 2 миллиона кадров своего отдыха, и ещё 3 миллиона кадров своей дачи.

Короче, работы непочатый край!