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§ NG.kz
ДТП на перекрестке Гагарина - Баймагамбетова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно в 10.15 сегодня, 14 июля, на перекрестке улиц Гагарина и Баймагамбетова в Костанае столкнулись 4 легковых автомобиля.
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§ 211
Re: ДТП на перекрестке Гагарина - Баймагамбетова в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не новость.
Это просто проезд с телефоном или регистратором на скорости с небольшими какими то словами..
Новость, это когда ты вышел из авто, сфотал все это действие с разных ракурсов и по мере возможности опросил свидетелей..
Тем более ничего практически не видно..
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§ alex_60
Re: ДТП на перекрестке Гагарина - Баймагамбетова в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 722
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это не новость.
Это просто проезд с телефоном


Новость- это фото арбуза.
Или борща.
Все запомните.
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