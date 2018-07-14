211 Re: ДТП на перекрестке Гагарина - Баймагамбетова в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2732

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:46 Это не новость.

Это просто проезд с телефоном или регистратором на скорости с небольшими какими то словами..

Новость, это когда ты вышел из авто, сфотал все это действие с разных ракурсов и по мере возможности опросил свидетелей..

Тем более ничего практически не видно..