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§ NG.kz
Вузы Казахстана определились с ценами на обучение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высшее образование в Казахстане может стать дешевле в связи с нововведениями в казахстанском законодательстве и снятием ограничений с уровня платы за обучение. Сейчас частным вузам разрешено самостоятельно устанавливать цены на обучение.

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§ 211
Re: Вузы Казахстана определились с ценами на обучение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открыть ВУЗ что ли..
Вообще до этого раньше не додумывался, что это хороший бизнес..
Снять какую шарашку, написать там ЧелГу или еще что то, нанять пару уборщиц с соседнего подъезда, и заставить их читать книшки детишкам..
Они же и убираются и варят за деньги сосиски им..
10 процентов отдать в отдел образования, 5 на зарплату и 5 за аренду..
Думаю стоит того..
Неплохая конкуренция остальным..
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