211 Re: Вузы Казахстана определились с ценами на обучение #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2732

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:38 Открыть ВУЗ что ли..

Вообще до этого раньше не додумывался, что это хороший бизнес..

Снять какую шарашку, написать там ЧелГу или еще что то, нанять пару уборщиц с соседнего подъезда, и заставить их читать книшки детишкам..

Они же и убираются и варят за деньги сосиски им..

10 процентов отдать в отдел образования, 5 на зарплату и 5 за аренду..

Думаю стоит того..

Неплохая конкуренция остальным..