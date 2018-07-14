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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если в сингапуре 80% ввп получают от бизнеса , то нашими жалкими двумя % что то говорить про бизнес даже смешно. что такое малый или средний бизнес в КЗ? услугодатели -торгаши, таксисты , производители оконщики -мебельщики, колбасники -пекари и все! я даже не знаю кроме сырья что могут вывозить из страны , конфеты не в счет
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* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14094
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф, это правда?... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и то в ходу беларусская и миасская мебель , из одежды китай и турция , консервы и конфеты половина привозные , даже водка пошла российская , позор!
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? З

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673?1531546439


Хм..
Да тов. Воронин сам же одним из первых заговорит о том, почему настоящий хлеб такой дорогой, если его будут делать по настоящим технологиям..
Тов. Воронин не отличает водку качественную от некачественной и не различает официальные производства от кустарного?
Или он говорит о Пучеглазке за 300 по 0.5?
И товарищь Воронин одним из первых начнет говорить, почему дома такие дорогие, или квартиры, если их опять же делать качественно, из натурального материала, сейсмоустойчивыми и прочее и прочее..
Тов. Воронин думает что тут живут одни долларовые миллионеры, готовые платить за Качество?
Тов. Воронин опять как всегда ошибается и причем сильно и причем действует популистки..
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