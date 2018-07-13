сайлау курманов Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2801

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:18 как то был случай на гормолзаводе где по юности я работал. Работница цеха сломала ногу аккурат перед банкетом в честь первомая. Конечно, что она сломала ногу никто не стал париться и на стуле подняли ее на третьи этаж в разгар самого застолья. После банкеты все стали расходиться , а героине вызвали скорую . Медсестра ругалась что от нее пахнет спиртным , тогда она молвила крылатые слова - все видели , что я сначала упала , потом пила! Долго еще заводчане потешались над ней. Вся страна увидела что то завернул в пакет и спрятал в коляску ,не вывертится