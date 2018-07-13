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≡ Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сообщила потерпевшая Рано МОМИНОВА. По словам девушки, личность мужчины установили, но он факт кражи не признает. Расследование кражи прокомментировали и в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то был случай на гормолзаводе где по юности я работал. Работница цеха сломала ногу аккурат перед банкетом в честь первомая. Конечно, что она сломала ногу никто не стал париться и на стуле подняли ее на третьи этаж в разгар самого застолья. После банкеты все стали расходиться , а героине вызвали скорую . Медсестра ругалась что от нее пахнет спиртным , тогда она молвила крылатые слова - все видели , что я сначала упала , потом пила! Долго еще заводчане потешались над ней. Вся страна увидела что то завернул в пакет и спрятал в коляску ,не вывертится
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