211 Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес? #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2732

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:39 Цитата:



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673?1531546439 Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? ЗИсточник:



Хм..

Да тов. Воронин сам же одним из первых заговорит о том, почему настоящий хлеб такой дорогой, если его будут делать по настоящим технологиям..

Тов. Воронин не отличает водку качественную от некачественной и не различает официальные производства от кустарного?

Или он говорит о Пучеглазке за 300 по 0.5?

И товарищь Воронин одним из первых начнет говорить, почему дома такие дорогие, или квартиры, если их опять же делать качественно, из натурального материала, сейсмоустойчивыми и прочее и прочее..

Тов. Воронин думает что тут живут одни долларовые миллионеры, готовые платить за Качество?

Тов. Воронин опять как всегда ошибается и причем сильно и причем действует популистки..