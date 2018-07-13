Цитата: alex_60:

может она его где то раньше забыла.

видео же нет что она ложит его на кассу или рядом где.

Видео обрезанное и начинается с того момента как мужик накрывает какой то предмет пакетом и ложит его в тележку,но есть же ещё и полная версия на которой видно что было до этого момента ,был ли тел. у девушки и куда она его положила.