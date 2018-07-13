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≡ Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сообщила потерпевшая Рано МОМИНОВА. По словам девушки, личность мужчины установили, но он факт кражи не признает. Расследование кражи прокомментировали и в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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* 211
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я там кстати тоже телефон часто оставляю, в телефоне же карточка..
Так с продуктами частенько и едет..
Тоже поймал себя на мысли что можно в легкую его стащить..
Постоянно же отвлекаешься на то, на это, на очередь или как идут там товар менять кассиры без ценника, так и паришься..
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§ Добринцофф
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6117
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он не виноват,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и написать опровергательную статью.
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* 211
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и

Тоже так на миг подумал..
Он же только подозреваемый..
Тут фото с бутылкой минералки порой выставить нельзя, а тут человека огульно как то..
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§ alex_60
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 721
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней.
разговаривал с ее ребенком.
он на камере.да.
ну и что дальше?
так понимаю что видео, конкретное,
что он берет телефон и ложит себе в карман нет.
похоже на клевету тянет. без доказательств.
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§ Обликоморале
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Следствие и суд еще не установили прав-виноват.
Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
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§ alex_60
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 721
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может она его где то раньше забыла.
видео же нет что она ложит его на кассу или рядом где.
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§ alex_60
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 721
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на какой нибудь полке например. пока что-то выбирала.
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§ elektron
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
видео же нет что она ложит его на кассу или рядом где.

Не там в конце видео видно, что мужик что-то обнаруживает под пакетиком и в этот пакетик аккуратно так сворачивает и ложет в сумку содержимое. Хотя утверждать, что телефон....? :-x
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§ Добринцофф
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6117
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
может она его где то раньше забыла.
видео же нет что она ложит его на кассу или рядом где.

Видео обрезанное и начинается с того момента как мужик накрывает какой то предмет пакетом и ложит его в тележку,но есть же ещё и полная версия на которой видно что было до этого момента ,был ли тел. у девушки и куда она его положила.
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§ alex_60
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 721
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел.
видно на первых кадрах что она ложит его .
в переднюю часть лотка для товаров.
берет он.
телефон. накрыв пакетами.
взгляд бросил, смотрит кто или нет.
однозначно.
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§ Ваш земляк
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.07.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если он не виноват,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и написать опровергательную статью.

Наивный! Мне тут как-то ответили, что человека оскорблять нельзя, так как ещё не было суда. А на вопрос, почему же тогда опубликовали статью, где его прямо назвали совершившим преступление, отмазались, написав, что идёт процесс и статья просто написана о процессе. Вот такие двойные стандарты у репортёров НГ. Пора бы уже привыкнуть...
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§ АбраКадабра
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.07.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но что то он под пакетом скрытно полажил в тележку!?
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§ Vital
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5806
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Телепона уже нет. Он его взял, потом в машине пришел в себя. Понял что он дорогой и будут искать по коду или кто сказал. Выкинул в окно. Теперь он понял что если сознается то новый покупать надо. Ему повезет если хозяйка в суд непойдет. Есть еще версии?))) :lol:
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§ Vital
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5806
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как то недорогой находил. ( не так как герой наш конеш))) Открыл там фотки школьника подростка. Я нестал там бегать по книжки и искать родителей. Подумал сами позвонят. Позвонили через 3 часа. Вобщем ля-ля -ля. Большое спасибо, че мы вам должны? Я . Бутылку сока. Жарко на улице. Пришли забрали. 

8-) 8-)
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