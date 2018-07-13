Цитата: Алиса:

НЕ факт,что она и так начнет уже болеть - по старости....

Да иногда только, в охотку она ест это.

Наверно молодость вспоминает..

А так у нее еда всегда наложена и молоко, какой то кошачий корм..

А вот все равно иногда ее тянет на что то такое..