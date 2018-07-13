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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ну тогда просто без прибомбасов. Скопируй ссылку и всё ;-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
можно так примерно перевести

есть таблицы на сайтах - с вариациями, как пишут -зависит от породы - но примерно одинаковые


Цитата:
elektron:
Ну тогда просто без прибомбасов. Скопируй ссылку и всё

вроде получилось - в первом изменила. Только там звук может быть отключен - включать надо.

Марик, у нее возможно уже дело к маразму идет - в детство впадает типа ;-) :lol:

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 23:27]
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
возможно уже дело к маразму идет - в детство впадае

Да фиг ее знает, вроде всегда такая была..
Только косточки уже тяжело даются, хотя копченые крылышки грызет, у них кости почему то мягкие..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Только косточки уже тяжело даются, хотя копченые крылышки

о боже, им нельзя!!!! копченное, соленое и т.д. - я ж уже писала тебе об этом!!! НЕ факт,что она и так начнет уже болеть - по старости....
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для местных:
http://www.ktek.kz/?p=2542
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
НЕ факт,что она и так начнет уже болеть - по старости....

Да иногда только, в охотку она ест это.
Наверно молодость вспоминает..
А так у нее еда всегда наложена и молоко, какой то кошачий корм..
А вот все равно иногда ее тянет на что то такое..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
и молоко, какой то кошачий корм..

еще обычную чистую воду не мешало бы поставить)))
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати, уже месяца три как подсела на "Парк Тайган":
как завидую тем, кто там бывает, а владелец - вообще молодец!!!
https://www.youtube.com/channel/UCMEDtUNIm73pq-eKrMF5OLA/videos

https://www.youtube.com/channel/UC5NcNJPRh5KGc-0K3IpBZ5Q/videos

правда, воюет с властями Крыма - "долбят и пытаются добить"они его, но он держится))) есть ролики где он рассказывает о своей "войне".

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 23:59]
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