211:

41 мне прислал..

Ну тогда придется купаться..

Хотя я любитель бассейнов, но там не протолкнешься в это время..

211:

У нас серая осталась, 14 лет уже, а дура дурой..

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 23:10]

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 23:21]