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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня залился на К. 92м по 153, 42 литра с лишним, приятно был удивлен что залили по 150..
Хотя ценник висит 153 на насосе который считает..
У них там сегодня что, розыгрыш какой то, где я выиграл 128 тенге?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра установка батарей еще на одной хате и с утра..
Блин, когда спать буду..
Воскресенье понедельник установка батарей еще на одной..
Дожить бы до вторника.
Во вторник там уже другая напряженка покатит..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужастик какой что ли посмотреть..
Я как нашел канал где одни Ужосы, теперь в любое время можно смотреть, даже не торопишься..
Да я сам в принципе Ужос на Форуме..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мне сегодня черная кошка дорогу перешла..Одна машина остановилась, я проехал..

И правильно, если чёрная кошка дорогу перешла,
значит куда то шла.
И этим не стоит усложнять жизнь ни себе не коту или коше ;-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
правильно, если чёрная кошка дорогу перешла,

Говорят не повезет, если черный кот дорогу перейдет..
А пока наоборот...
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Говорят не повезет, если черный кот дорогу перейдет..А пока наоборот...

У меня чёрный кошак, и пока наоборот ;-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чо, сегодня маски принято одевать в полночь какие то, тыквы всякие, называть себя Кровавыми Валентинами ..
Ой Господи..
Тьфу тьфу его, святки святки не в попадки, изыди и не появляйся больше..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
меня чёрный кошак, и пока наоборот

У нас серая осталась, 14 лет уже, а дура дурой..
Белово кто то стащил, и правильно сделали, мою селедку со стола утаскивал, то есть самое ценное, икру..
И жрал много..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4231
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
41 мне прислал..
Ну тогда придется купаться..
Хотя я любитель бассейнов, но там не протолкнешься в это время..

http://alkislarlayasiyorum.com/icerik/381527/asiri-sicaklar-icin-tasarlanan-cihaz

Цитата:
211:
У нас серая осталась, 14 лет уже, а дура дурой..

мда ужжж
перевод на человеческие:
14 лет 72 лет
15 лет 76 лет
она умнее некоторых людей

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 23:10]

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 23:21]
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арбуз вторую половинку моя выкинула..
И вправду какой то он злобный..
То то форумчане тут смотрели на него так подозрительно и не приняли..
Что то от него стало не очень..
Или на мой арбуз тут порчу навели?
Да, получилось..
Не арбуз это, отрава и сплошная химия..
А ведь раньше почки прогонять было когда то полезно, особенно после пьянки..
Сейчас только цистончик и недавно по акции купил канефрончик..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Ссылка что то не получилась..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Удалите скобки и ссылка будет работать, или через цепочку можно попробовать.
;-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2728
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
она умнее некоторых людей

Да она как бы сказать..
Недотронутая..
Другим котом..
Иногда мяучит как дура и как то интересно ходить начинает..
Думаю что без мужика Эпилепсией заболела, все как у людей практически наверно..
Вчера дал ей селедочки, она чует когда я пивко начинаю употреблять..
И да, кидается на всех если в доме маленький ребенок закричит и корябается..
Не понимает ничего уже, наверно от старости..
Хотя всегда так прыгала.
Наверно оттого что бездетная, не знает куда деть материнские чувства..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
мда ужжжперевод на человеческие:14 лет 72 лет15 лет 76 лет

ну не всегда можно так примерно перевести возраст, так же как и у людей.
Моему 10-ть лет, а бесится как 3-5-ти летний :lol:
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4231
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Удалите скобки и ссылка будет работать, или через цепочку можно попробовать.

да у меня вечно со вставкой видео проблемы - полнейший чайник))))) СЕйчас попробую.

ЗЫ: на "ты" можно))))
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