alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #1043





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:42 лента



//Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции,а, дал оценку турниру. По словам главы ФИФА, это лучший чемпионат мира всех времен. //



//11 или 12 президентов стран собираются в Москву на финал мирового футбольного первенства//



// президент России встретится с главой Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. ///



///Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт собирается посетить финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. Об этом он сообщил на своей странице в Instargam.//