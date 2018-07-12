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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 70 из 70«1...686970
Куратор темы: yudjin
§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.07.18 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Третий раз Хорватия дополнительное время играют...самая старая команда. Хватит сил?
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.07.18 - 02:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Англичане сделали все замены...и один из них сломался, англичане в меньшинстве.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.07.18 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игра рукой у хорватов. Последний розыгрыш у Англии.Штрафной... всё Хорватия в финале!
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.07.18 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заслуженно выиграла Хорватия. Финал Франция-Хорватия...И чёт я уже не так уверен в фаворите этого матча)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Французы в финале еще предсказуемо было, но то чтобы хорваты. В общем молодцы. :-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К ЧМ 2018, DG для девашек такое выпустили.
Правда ценник от 800000 таньга начинается. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что никогда не покажут в эфире.
За секунду до того, как Черчесов втащит Соловьеву.
Типо не чего было перед ЧМ, называть сборную по футболу кривоногими. ;-)
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лента

//Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции,а, дал оценку турниру. По словам главы ФИФА, это лучший чемпионат мира всех времен. //

//11 или 12 президентов стран собираются в Москву на финал мирового футбольного первенства//

// президент России встретится с главой Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. ///

///Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт собирается посетить финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. Об этом он сообщил на своей странице в Instargam.//
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже не присутствовать на финале в Лужниках-моветон.
среди серьезных людей. ну и тусовщиков мирового уровня.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
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Страница 70 из 70«1...686970
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