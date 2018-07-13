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§ NG.kz
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33140
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тонн продукции в последние два дня молочный завод отправил в Уральский регион. В компании заявляют, что проблемы с экспортом сняты, конфликт с работниками предприятия урегулирован.
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§ Обликоморале
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А шуму было шо весь ДЕП бастует супротив российских санкций на молочку.
Фейкометство. :lol:
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§ Добринцофф
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Добринцофф


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Сообщений: 6116
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас конфликт по этому поводу с восемью грузчиками руководство предприятия урегулировало. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31675

Остальные видимо всё таки по увольнялись?
На складской в магазине ДЕП грузчики новые.
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§ 211
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работяги сделали свое дело, то есть шум подняли.
За это ДЭП должна им поклониться..
Не было бы шума на всю страну, то не пошла бы никуда продукция и все начали бы думать что правда ДЭП мошенник..
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* alex_60
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не было бы шума на всю страну, то не пошла бы никуда продукция и все начали бы думать что правда ДЭП мошенник..


ну что ты так..

здесь на форуме уже писали..
///Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменила временные ограничения на поставку в Россию товаров трех компаний:
ТОО "Тайынша-Астык" (Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, село Ясная поляна)
ООО "ДЕП" (Костанайская область)
ТОО "Молпродукт" (Северо-Казахстанская область, Петропавловск)
На сайте омского Россельхознадзора указано, что ограничения отменили с 9 июля текущего года.///

9 числа отменили,
грузчики 10 выступать начали..
абсолютно никакой связи.
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§ 211
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
9 числа отменили,
грузчики 10 выступать начали..
абсолютно

Что там было и как власти на всех их надавили, только им известно..
И что им дали взамен или не дали..
И какую тебе связь надо, если им детей своих, жен кормить надо?
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* alex_60
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
если им детей своих, жен кормить надо?


читай пост номер два.
теперь они никого кормить не будут.
кроме восьми человек оставшихся.
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§ 211
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
теперь они никого кормить не будут.

Зато они не смолчали, постояли за себя, поставили на уши все наши власти, для которых забастовка даже одного человека дикий Ужос..
А тут целый коллектив..
Надо полагать что затушили резко и как всегда качественно..
Но мужики молодцы..
Не каждый может прямо сказать правду в глаза не отводя взгляда своему начальству, своим правителям..
Поучиться у них нужно, особенно нашим Уважаемым, которые уже тут по 12 лет себе на форуме штаны трут до дыр..
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* alex_60
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
туфту какую то несешь. как обычно.
жги дальше. пока. прощай.
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§ Добринцофф
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Добринцофф


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Сообщений: 6116
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зато они не смолчали, постояли за себя, поставили на уши все наши власти,

Если бы они этой забастовкой отстояли своё рабочее место и достойную з\п то тогда можно сказать ,что цель достигнута.
А так если им сказали ,кому не нравиться можете идти на все четыре стороны,то что толку?
Завтра на их место придут ещё сто человек которые готовы пахать за любые деньги.
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§ Обликоморале
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я вот одного не понял.
Коллектив 400 чел и все нормально.
8 грузчиков за зарплату вопрос подняли.
Директор ДЕПа кинул залипуху и все ее схавали.
Они что сейчас так от импорта стали зависимы?)))
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§ Vital
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
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§ Добринцофф
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6116
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я вот одного не понял.
Коллектив 400 чел и все нормально.
8 грузчиков за зарплату вопрос подняли.

Ну а на ком ещё можно безболезненно для производства сэкономить?
И не просто сэкономить ,а сделать так что бы проблему услышали в правительстве и начали что то делать.
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