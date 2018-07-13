Цитата: alex_60:

теперь они никого кормить не будут.

Зато они не смолчали, постояли за себя, поставили на уши все наши власти, для которых забастовка даже одного человека дикий Ужос..

А тут целый коллектив..

Надо полагать что затушили резко и как всегда качественно..

Но мужики молодцы..

Не каждый может прямо сказать правду в глаза не отводя взгляда своему начальству, своим правителям..

Поучиться у них нужно, особенно нашим Уважаемым, которые уже тут по 12 лет себе на форуме штаны трут до дыр..