Цитата: Добринцофф:

,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и

Тоже так на миг подумал..

Он же только подозреваемый..

Тут фото с бутылкой минералки порой выставить нельзя, а тут человека огульно как то..