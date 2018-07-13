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Куратор темы: drakon
* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, это не тот грек..


да я понял.этот тот,через 800 м , новенький.
я то про того. который раньше.
ну ты понял.
спокойствие, главное спокойствие.
тебя сразу выдает, когда ты неспокоен.
гости же в деревне разные, привыкнуть давно вроде должен.
но иногда почему-то приоритеты расставляешь.
этот хороший гость, этот плохой гость.
как в пословице «Незваный гость хуже татарина» .
хотя пословица еще та..
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так у нас любой всякого.
некоторых рангом пониже в сми , печатных, электронных.
вип персоны- на кухне, как в советское время.,им особый почет.
остальные - по всякому.
вон твой друган назвал меня гиеной сегодня, и ему за это ничего не будет.
даже в тюрьму лет на пять не посадят.
но вот американцев нельзя.почему то.
давече один форумчанин назвал их тут,
как их называют , ну типа доллар- бакс, аналогично.
сказали =- табу. и отправили отдыхать. и меня почему то вместе с ним.
правда я думаю слово неправильно интерпритировали.
а поезд ушел.
такие дела.

[Исправлено: alex_60, 13.07.2018 - 19:02]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это когда возможность появится - то?...

А ты меня на слабо не бери. Я в отличии от тебя за границей не прячусь и не подначиваю.
Пятница у меня банный день. Вот съездил на полтора часика, заодно вспомнил анек.
Это шоб ты не говорил, что шуток нет.
Лови.
Летят в самолете Путин и Назарбаев.
- Володя, как ты думаешь, если этот самолет упадет и разобьется, а мы погибнем,
чей народ будет больше горевать?
- Украинский.
- Почему?
- Порошенко с нами нет.
≠==========
Сразу трех презедентов хватит за глаза? :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14093
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сразу трех презедентов хватит за глаза? :lol:

Тут акцент сделан на Порошенко и Украинский народ.
Причём тут Назарбаев?... 8-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я так и знал, что прикопаешься.
Оцифрованный плохо на тебя действует.
Читай между строк и думай в чем суть анекдота.
Да уж,совсем у вас смотрю туго с юмором в германии.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да зря ты поясняешь и так все и все понимают.
Только вот кичяться некоторые зная, что можно понтоваться за бугром.
Хотя сам в ответ пошутить не может. :lol:
Драг, ау, почему?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14093
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил сегодня - Егермайстера.Если выиграет,

вернее - проиграет Франция,даже граммов 20 -
выпью... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 13.07.2018 - 21:13]
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
,даже граммов 20 -
выпью...


смотри осторожней, а то отвезут в nüchtern zellen.
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да уж,совсем у вас смотрю туго с юмором в германии.

Давай не будем обобщать. и хватит на Драга наезжать 8-)
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