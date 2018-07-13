alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12767





(Полноправные пользователи) Сообщений: 719

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:00 а так у нас любой всякого.

некоторых рангом пониже в сми , печатных, электронных.

вип персоны- на кухне, как в советское время.,им особый почет.

остальные - по всякому.

вон твой друган назвал меня гиеной сегодня, и ему за это ничего не будет.

даже в тюрьму лет на пять не посадят.

но вот американцев нельзя.почему то.

давече один форумчанин назвал их тут,

как их называют , ну типа доллар- бакс, аналогично.

сказали =- табу. и отправили отдыхать. и меня почему то вместе с ним.

правда я думаю слово неправильно интерпритировали.

а поезд ушел.

такие дела.



[Исправлено: alex_60, 13.07.2018 - 19:02]