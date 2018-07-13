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Страница 851 из 851«1...849850851
Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1635
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас не далеко от фирмы, тоже что то сегодня горело.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14091
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я лично шучу над всем, везде и всегда.
Немцы, казахстанцы, россияне-заслужили, получите. Мне без разницы.

Пошути над Казахстанским Президентом или Премьером.
Тогда - тебе поверю. А так получается,что ты только
над Мариком можешь пошутить. Докажи - фактом... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

О, да ты еще тот провакатор и причем тут 112.
Я по половине форумчан тут проходил, опять лукавишь.
Над Масимовым шутил, когда он есчо премьером был.
А вот насчет Елбасы, особо нет поводов для шуток.
Над Медведевым шутил, над патамуштами.
Ты мне ответь за пук и за побег?))
Так и скажи, что шутка задела...но шутка вашихъ СМИ...ко мне какие притензии?)))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты смотрю у кентубаса научился передергивать.
:lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14091
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Над Масимовым шутил, когда он есчо премьером был.

А это ты его Досье,агента КГБ - выставлял?... :lol: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14091
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А вот насчет Елбасы, особо нет поводов для шуток.

Поводы может и есть.Шуток - нету.
Давай - пошути... ;-) По неособому поводу... ;-) :-o
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1635
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А это ты его Досье,агента КГБ - выставлял?

Драг. Как в одной не безызвестной фразе "слухи о моей смерти сильно преувеличены"
Так и тут. Я было одно сообщение шибко смешным нашёл, каюсь. :oops:
Но практически сразу удалил. Если об этом речь вообще.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не, там с велосипедом было дело.
Когда он с Астаны в Кокчетав гонял.
Ну а по поводу агентов.
Тайда в совке все были более или менее высокостоящие парт работники у них под колпаком.
Об остальном история умалчивает. Да и не настолько мы есчо погрязли в демократии и дерьмократии, шоб так скаберзничать , как ваши.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поводы может и есть.Шуток - нету.
Давай - пошути

См.ниже.Цитата:
Обликоморале:
не настолько мы есчо погрязли в демократии и дерьмократии, шоб так скаберзничать , как ваши
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14091
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
дерьмократии, шоб так скаберзничать , как ваши

Тут речь не о наших и ваших,а о тебе. Пошути,
если не - трус... :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты лучше вместо провокации и толстых намеков, так и скажи.
Шо у нас тоталитарное государство и шутки в отношении некоторых лиц не приняты.
А то ходишь вокруг да около, а сам то произнести что думаешь чего то боишься.
Язвишь можно сказать исподтишка. :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вот за трус спасибо.
Я никогда им не был и не буду.
Но грань иногда вижу.
Будет возможность и над Елбасы пошутю.
Так что и тут ты мимо.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14091
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Будет возможность и над Елбасы пошутю.

Это когда возможность появится - то?... :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя .
по сегодня. после обеда по нашему.
акиму к греку надо идти опять.
справку то он так и не выдал.
и таблетки кончились видно.
бывает. дело житейское.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14091
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
акиму к греку надо идти

Алекс, это не тот грек... :lol:
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Страница 851 из 851«1...849850851
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