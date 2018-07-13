Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12753





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5368

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:39 Цитата: drakon:



О, да ты еще тот провакатор и причем тут 112.

Я по половине форумчан тут проходил, опять лукавишь.

Над Масимовым шутил, когда он есчо премьером был.

А вот насчет Елбасы, особо нет поводов для шуток.

Над Медведевым шутил, над патамуштами.

Ты мне ответь за пук и за побег?))

Так и скажи, что шутка задела...но шутка вашихъ СМИ...ко мне какие притензии?)))