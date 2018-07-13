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§ NG.kz
Нетрезвая девушка утонула в необорудованном для купания месте в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел вчера, 12 июля, в п. Октябрьский Лисаковска. Об этом "НГ" сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области. 11 июля, по информации ДЧС, в области утонули еще двое Они также купались на неофициальных пляжах.
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§ bgb
Re: Нетрезвая девушка утонула в необорудованном для купания...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласно инфе дчс, официально оборудованные пляжи есть только в костанае и житикаре.
лисаковчанам надо приезжать?
Цитата:
- В 21.25 местные жители извлекли труп гражданки 1992 г.р., которая утонула в необорудованном для купания месте, - говорится в сообщении ведомства. - Девушка находилась в нетрезвом состоянии. На место происшествия выезжали 7 сотрудников ДЧС. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31667

местные извлекли, а 7 сотрудников что делали? :-x
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