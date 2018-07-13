bgb Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1137





(Пользователи) Сообщений: 3854

Регистрация: 23.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:16 Цитата: 211:

Кафель, самая проблема..

Не знаешь не зная какой ты будешь выбирать гарнитур, моя не определилась, какой кафель взять.

Мне хотелось бы классика, что то с бежевым, она не хочет..

Там придется исходя из кафеля тогда гарнитур брать, в будущем разумеется..

бро, всегда радует, что у тебя руки растут откуда надо и в голове моск, а не мякина!

но кафель - давно не тема! Стены крась и потом ставь фартук. выбор сейчас большой - какой хочешь рисунок и цвет.

удачи!