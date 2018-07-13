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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 76 из 76«1...747576
Куратор темы: 211
§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кафель, самая проблема..
Не знаешь не зная какой ты будешь выбирать гарнитур, моя не определилась, какой кафель взять.
Мне хотелось бы классика, что то с бежевым, она не хочет..
Там придется исходя из кафеля тогда гарнитур брать, в будущем разумеется..
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,Марик,пришло время ремонта и для меня.

После 2 месяцев жфры,толь на крыше-покоробилась.
Завтра придётся покупать толь и крышу -
перекрывать... :-o
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§ Vital
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где солнечные батарейки? Где знаменитая немецкая черепица? :lol: 
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§ Алиса
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Там придется исходя из кафеля тогда гарнитур брать, в будущем разумеется..

Марик, у тебя как в той рекламе, примерно так: здравствуйте. я купила туфельки, не могли бы мне ламинат под них подобрать. - Да без проблем. - А может еще под сумочку подберете? ))

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 12:38]
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А где солнечные батарейки?

Виталя,вот знаменитая немецкая черепица,

красного цвета.Год рождения - 1950. До сих
пор - целА. Вон там дальше - тёмная черепица,
батарейки,год рождения 2016. А мне на
моём домике - зачем? Там хранятся лопата,
грабли и топор с молотком. Ночью я ни
топором ни лопатой - не пользуюсь.Зачем
мне батарейки?... :lol: ;-)
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, у тебя как в той рекламе, примерно так: здравствуйте. я купила туфельки, не могли бы мне ламинат под них подобрать

Что то подумал сейчас, а может стекло тогда, уже под гарнитур..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
покупать толь и крышу -
перекрывать...

Это вроде бикрост, там можно полосой подремонтировать наверно, мне гараж бикростом накрыли
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и снесли старую дверь..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставить буду такую, за 56400 с доставкой на 4й этаж..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая дверь уезжает на деревню..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот собственно новая дверь..
Российско китайская так сказать, чего больше там не знаю, но божились что российская.



Косяк что резинка начала слетать где петли, придется самому доделывать.
Второй косяк замки в дырочки на пол миллиметра не заходят, придется подточить..
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§ bgb
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кафель, самая проблема..
Не знаешь не зная какой ты будешь выбирать гарнитур, моя не определилась, какой кафель взять.
Мне хотелось бы классика, что то с бежевым, она не хочет..
Там придется исходя из кафеля тогда гарнитур брать, в будущем разумеется..

бро, всегда радует, что у тебя руки растут откуда надо и в голове моск, а не мякина!
но кафель - давно не тема! Стены крась и потом ставь фартук. выбор сейчас большой - какой хочешь рисунок и цвет.
удачи!
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Страница 76 из 76«1...747576
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